Дети отдыхают, детские сады ремонтируют

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход ремонтных работ в одном из корпусов детского сада № 13. В рамках программы «Теплое окно» в здании появились 55 новых оконных блоков, в скором времени установят еще 8.

– В этом году запланирована замена оконных блоков в 14 детских садах Мурманска. Всего в рамках программы «Тёплое окно» в образовательных и медицинских учреждениях города установлено около 4 тысяч окон, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Во втором корпусе ДОУ № 13 тоже планируется заменить окна, а также выполнить ремонт систем электроснабжения и отопления, модернизировать пищеблок. В плане ремонтов этот детский сад не единственный.

– Подготовка к новому учебному году охватит все дошкольные учреждения областного центра: будут проведены работы по замене окон, комплексной модернизации систем отопления и водоснабжения, обновлению кровель, косметическому ремонту помещений, – отметил председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов.

К слову, в детском саду № 13 организовано 10 групп для почти 200 воспитанников, в том числе единственная в Мурманске группа для детей раннего возраста, которую могут посещать малыши с 6-ти месяцев, и группа для детей раннего возраста с 24-часовым пребыванием.