Дети подводников Северного флота провели новогодние каникулы в столице Урала

Из Екатеринбурга в главную базу подводных сил Северного флота – Гаджиево – вернулась группа детей подводников, которая провела новогодние и рождественские праздники в столице Урала.

Программа пребывания была очень насыщенной и включала много развлекательных и образовательных мероприятий. В эти праздники дети побывали на новогоднем представлении в резиденции губернатора Свердловской области, в музее военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а также в крупнейшем батутном парке, конноспортивном комплексе и в цирке.

Особенно запоминающимся стало посещение уникального виртуального музея «Россия — моя история», где вместо привычных экспонатов было большое количество сенсорных экранов и интерактивных панелей, демонстрировавших основные вехи российской истории.

В Рождество делегация из Гаджиево посетила духовные центры в Свердловской области, такие как Храм-на-Крови, храм во имя Преподобного Серафима Саровского, монастырь Святых царственных страстотерпцев.

Одним из пунктов программы стало комплексное медицинское обследование детей подводников в одном из лучших на Урале многопрофильном медицинском центре «УГМК-Здоровье». Ребята прошли диагностические исследования на самом современном оборудовании, получили подробные консультации целого ряда узких специалистов, итоговые заключения и рекомендации врачей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, приглашение членов семей подводников из гарнизона Гаджиево на новогодние и рождественские праздники в Екатеринбург стала доброй традицией. Уже 12 лет подряд дети военнослужащих посещают столицу Урала в дни зимних каникул.