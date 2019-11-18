Дети с ограниченными возможностями показали свои таланты в конкурсах «Кораблик надежды» и «Интеллектуальный марафон»

В минувшие выходные Мурманск в очередной раз принял у себя «Кораблик надежды». Так назывался творческий конкурс для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, который проводится уже 5 раз. В нем приняли участие более 150 ребят.

Бороздить моря и океаны дружбы, творчества и отличного настроения отправились конкурсанты в возрасте от 6 до 20 лет из Кировска, Апатитов, Колы, Снежногорска, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Кандалакши, Заполярного, Мурмашей, Молочного, Кильдинстроя, Ловозера, Зеленоборского.

Юные северяне показывали пантомимы и танцы разнообразных стилей, играли на различных инструментах, пели песни и читали стихи. Оценивало выступление конкурсантов жюри: доцент кафедры Специальной педагогики и Специальной психологии Мурманского арктического государственного университета, кандидат педагогических наук – Елена Ильинична Голишникова; руководитель хора «Встреча друзей» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, почётный работник культуры Мурманской области – Марина Александровна Горчакова; старший преподаватель кафедры Специальной педагогики и специальной психологии Мурманского арктического государственного университета – Ольга Михайловна Тышкевич.