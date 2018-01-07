Дети сотрудников МВД РФ и Росгвардии Мурманской области побывают на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге и Великом Устюге

Масштабный социальный проект по организации новогодней экскурсионной поездки в Санкт-Петербург и Великий Устюг для детей сотрудников МВД РФ и Росгвардии, погибших или уволенных с действительной службы по ранению при исполнении служебных обязанностей, реализует Стратегическое партнерство «Северо-Запад» совместно с правительством Вологодской области. Проект осуществляется при поддержке Государственного Эрмитажа и АО «Дед Мороз» (Великий Устюг).

В поездке, которая состоится 13-18 января, сразу после новогодних каникул, примут участие 68 человек из 10 регионов Северо-Западного федерального округа – это дети из семей сотрудников МВД РФ и Росгвардии, а также сопровождающие их взрослые. В составе группы – и ребята из Мурманской области.

Дети смогут увидеть город на Неве, еще сохранивший атмосферу праздника, посетят Исаакиевский собор и Государственный Эрмитаж. А дальше ребят ждут два незабываемых дня в Великом Устюге – на родине Деда Мороза, где они встретятся со сказочным персонажем, познакомятся с исторической частью древнего русского города, увидят музей поздравительной открытки и откроют для себя много интересных тайн, которые поместил в своей резиденции главный Новогодний волшебник нашей страны.

Начальник УМВД России по Мурманской области, генерал-майор полиции Игорь Баталов выразил благодарность Стратегическому партнерству «Северо-Запад» и лично исполнительному директору Алексею Багарякову за чудесный новогодний подарок детям.

По словам Багарякова, проект «Великий Устюг» активно поддержали все субъекты Северо-Западного федерального округа. Он также отметил, что в рамках деятельности Стратегического партнерства «Северо-Запад» работает проектный офис «Патриотическое воспитание молодёжи», и проект «Великий Устюг» – первый, но не единственный социальный проект партнерства.