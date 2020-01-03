Дети военнослужащих из отдалённых гарнизонов Северного флота проведут новогодние каникулы в Москве

Сегодня 10 детей военнослужащих из отдалённых гарнизонов Северного флота отправились в Москву, где они проведут часть новогодних каникул.

Поездка в столицу – ежегодный традиционный подарок детям воинов-североморцев от московского правительства, которое входит в Ассоциацию шефства над Северным флотом. Подобная акция проводится на протяжении двух десятков лет с середины 90-х годов прошлого века.

Для юных североморцев спланирована насыщенная культурно-развлекательная программа. В неё традиционно входит посещение новогодних представлений, музеев, театров и других достопримечательностей столицы.

Важная роль отведена непосредственному общению детей военнослужащих Северного флота со столичными школьниками, которые также готовились к приезду северных гостей.

Возвращение детей военнослужащих Северного флота запланировано после Рождества, сообщает пресс-служба СФ.