Дети военнослужащих Северного флота приглашены на новогодние праздники в Москву

По приглашению правительства Москвы при содействии командования Северного флота и администраций закрытых административно-территориальных образований Мурманской области дети военнослужащих СФ проведут новогодние каникулы в Москве.

Для молодых северян запланирована и будет проведена широкая культурно-развлекательная программа, включающая посещение Кремлёвской ёлки, Государственной Третьяковской галереи, Московского международного Дома музыки, Музея космонавтики, Храма Христа Спасителя и других достопримечательностей столицы. Важная роль отведена непосредственному общению детей военнослужащих Северного флота со столичными школьниками, которые также готовились к приезду северных гостей. В Московском центральном дворце творчества детей и молодежи столичные ребята дадут мастер-классы по различным направлениям творческой деятельности. Проведение таких мероприятий создают дружескую атмосферу в новогодние праздники.

Регулярная практика приглашений юных североморцев на новогодние и рождественские праздники в столицу нашей Родины стала доброй традицией в рамках шефства правительства Москвы над воинскими частями Северного флота.

Возвращение детей военнослужащих Северного флота запланировано 8 января 2018 года, сообщает пресс-служба Северного флота.