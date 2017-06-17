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Мурманская область. Арктика17.06.17 09:19

Детская комната, баня и хлебопекарня – победители конкурса «Делай дело»

В Кировске подведены итоги очередного конкурса «Делай дело», который организует Хибинский центр развития бизнеса (ХЦРБ). Комиссия, в состав которой входили специалисты администрации муниципалитета, АО «Апатит» и ХЦРБ, отобрала трёх победителей, чьи проекты отвечали всем требованиям конкурса. Общая сумма грантов составила 945 тысяч рублей, они выделены на социальные проекты.

Светлана Федосеенко, участница конкурса,  недавно открыла детскую комнату для юных кировчан и намерена дальше развивать свой бизнес – оборудовать помещение, закупить новые игры для детворы разного возраста. Геннадий Нурмеев на средства гранта планирует приобрести дровяную печь и провести реконструкцию и ремонт в своем банном комплексе. Баню на дровах предприниматель пообещал открыть уже этой осенью, при этом сохранить льготы для посещений пенсионерам и членам профсоюза АО «Апатит».

В этом году Хибинский центр развития бизнеса предоставляет не только субсидии на развитие малого и среднего предпринимательства, но и беспроцентные займы. Третьему победителю состоявшего конкурса «Делай дело» полагается беспроцентный займ на сумму до миллиона рублей, его предприниматель получит для открытия в городе частной хлебопекарни.

 

 

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