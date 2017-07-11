Мурманская область. Арктика11.07.17 09:45
Детская музыкальная школа № 5 города Мурманска вошла в число 50 лучших детских школ искусств России
Подведены итоги общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств», учредителем которого является Министерство культуры Российской Федерации.
Конкурс направлен на сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации, выявление и поддержку талантливых педагогов и молодых дарований, а также лучших детских школ искусств. В конкурсе приняли участие представители всех субъектов Российской Федерации.
Детская музыкальная школа № 5 города Мурманска (директор – Татьяна Кучер) стала победителем общероссийского конкурса и вошла в число 50 лучших детских школ искусств страны.
Комментарии
-АналитикаРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньше
-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 262 человека
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