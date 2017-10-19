Детская площадка в Росляково не отвечает требованиям безопасности

Прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска проведена проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также в сфере благоустройства территорий Мурманска при содержании детской игровой площадки, расположенной в сквере в районе домов №№1-3 по ул. Советской, в жилрайоне Росляково города Мурманска.

Установлено, что детская площадка имеет песчаное покрытие. В процессе эксплуатации в покрытии образовались ямы, в них скапливается дождевая вода, образуются лужи, что препятствует использованию установленного на площадке игрового комплекса по назначению и не обеспечивает безопасности детей.

В результате ненадлежащего содержания покрытия детской площадки нарушаются права несовершеннолетних на безопасность при ее использовании.

С учетом характера выявленных нарушений прокуратурой округа в адрес директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» внесено представление.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры округа.