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Мурманская область. Арктика12.09.18 17:17

Детская поликлиника Североморска начнёт работу с 1 января 2019 года

20 октября подрядчик в лице ООО «Североморская строительная компания» должен завершить капитальный ремонт детской поликлиники. И чем ближе сроки сдачи, тем напряжённее и продолжительнее совещания, которые проводят каждую среду на объекте глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев с участием главного врача Североморской ЦРБ Дмитрия Панычева, заведующей детской поликлиникой Ириной Бондарук, представителей УКС Минстроя Мурманской области, надзорных органов.

12 сентября было принято окончательное решение по обустройству отапливаемой колясочной на входе в здание детской поликлиники. Обсуждены вопросы, связанные с электропитанием и обустройством вентиляции рентген кабинета, куда будет установлен современный цифровой рентгеновский аппарат.

С первого по шестой этажи были проинспектированы выполненные работы по ремонту помещений. В здании установлено лифтовое оборудование.

После 20 октября, когда помещения детской поликлиники будут переданы Североморской ЦРБ, начнётся завоз мебели и оборудования. Средства на их приобретение выделены из областного бюджета. Останется получить лицензии от Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Дмитрий Панычев заявил, что детская поликлиника начнёт работу с 1 января 2019 года.

 

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