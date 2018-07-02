Детские сады Мурманска готовят к новому учебному году

В Мурманских образовательных учреждениях продолжается подготовка к новому учебному году. Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска в рамках традиционного объезда проинспектировали ход ремонтных работ в детском саду № 123.

В учреждении выполняется комплексная реконструкция систем тепло- и водоснабжения. Ведутся работы по замене кафельной плитки в помещениях пищеблока, прачечной, туалетных, умывальных и буфетных. Будет заменено сантехническое оборудование и санитарные приборы. В рамках программы «Тёплое окно» производится масштабная замена оконных блоков.

«Дошкольное учреждение входит в 100 лучших ДОУ России, – отметила депутат Совета депутатов Ирина Ускова. – В детском саду успешно применяются инновационные методы работы, сделан большой акцент на развитие интеллектуальных способностей детей в процессе игры. Уверена, что в новом учебном году его воспитанников и педагогов ждут новые успехи».

В этом году запланирована замена оконных блоков ещё в 14 детских садах города Мурманска. Всего в рамках программы «Тёплое окно» в образовательных и медицинских учреждениях города установлено около 4 тысяч новых современных окон.

«Стоит отметить, что во всех учреждениях образования Мурманска реализуется программа модернизации. В школах и гимназиях за лето пройдут глобальные работы: ремонт кровель, замена электропроводки, систем отопления и водоснабжения, – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – Также будут обновлены и приведены в порядок пришкольные стадионы и спортивные площадки».