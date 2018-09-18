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Мурманская область. Арктика18.09.18 07:10

Детские сады в Североморске, Полярном и Печенге должны быть построены строго в установленные правительством Российской Федерации сроки – губернатор Марина Ковтун

Оперативное совещание губернатор Марина Ковтун вчера начала с темы строительства в регионе детских садов. Марина Ковтун напомнила, что в мае ею было дано поручение главам нескольких муниципальных образований взять под личный контроль проведение всех мероприятий по проектированию и строительству детских садов для детей в возрасте до 3 лет.

Губернатор подчеркнула, что этот проект входит в перечень поручений Президента России Владимира Путина в рамках майского указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года, и региону удалось получить софинансирование для решения этой задачи. Так, в рамках соглашения между министерством образования и науки РФ и правительством Мурманской области в 2018 году региону предусмотрено выделение свыше 70 млн руб. из средств федерального бюджета.

О ходе работ по проектированию детских садов доложили главы ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск и Печенгского района. В Североморске подготовка к строительству детского сада идёт в соответствии с графиком, в Полярном возникла проблема с возведением фундамента на участке из-за сложного грунта, в Печенге не так давно решены трудности с согласованием выделенного участка земли. Всем муниципальным образованиям необходимы дополнительные средства для окончания строительства.

Марина Ковтун сообщила, что для проведения конкурсных процедур требуется предусмотреть необходимые средства в областном и местном бюджетах в общей сложности более 133 млн рублей.

«Детские сады должны быть построены в строго установленные сроки», – подчеркнула глава региона.

В связи с этим губернатор поручила региональным министерствам финансов, строительства и территориального развития, а также образования и науки в двухнедельный срок предусмотреть в 2019 году необходимые дополнительные средства на строительство детских садов в ЗАТО Александровск, Печенгском районе и ЗАТО г. Североморске.

 

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