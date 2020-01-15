Детским садам и школам – новые и яркие фасады

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил детский сад № 73.

В детском саду работает 5 групп, которые посещают 116 юных мурманчан.

За последние годы в учреждении выполнен ремонт кровли, проведена замена системы тепло- и водоснабжения. В рамках программы «Теплое окно» произведена замена всех оконных блоков.

Частичный ремонт фасада также выполнялся, но к зданию 1964 года постройки нужен основательный подход.

– Уже подготовлен проект ремонта фасада этого детского сада, – рассказал Андрей Сысоев. – Работы будут выполняться уже в этом году с учетом современных энергосберегающих технологий. Визитная карточка учреждения – «Красная шапочка» – на фасаде здания будет сохранена и обновлена.

Напомним, в 2019 году стартовала городская программа ремонта фасадов образовательных учреждений. Она долгосрочная и органично дополняет проекты, которые уже успешно реализуются в Мурманске.