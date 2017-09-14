Детский сад, в который часто ходят комиссии

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк совместно с региональным Министерством строительства, администрацией ЗАТО г.Североморск, компанией-подрядчиком ООО «Мурманстрой» провела рабочее совещание по соблюдению графика строительства детского сада в поселке Североморск-3.

Посёлок Североморск-3 находится на особом контроле правительства Мурманской области и администрации ЗАТО г.Североморск. Здесь строится долгожданный детский сад на 220 мест. С марта 2017 года к работам на объекте приступил уже третий подрядчик. Два предыдущих не исполнили взятые на себя обязательства. ООО «Мурманстрой» всерьёз взялся за дело.

В настоящий момент подрядчик активно выполняет работы на территории, где будут расположены площадки для прогулок детворы. За летний период специалисты компании-подрядчика проложили все необходимые подземные коммуникации. Сейчас техника укатывает песок и гравий, чтобы уложить асфальт, пока погода это позволяет. Кроме того, надо еще установить беседки, провести озеленение.

Параллельно с уличными работами ведется отделка внутренних помещений садика. Теплопункт для детского сада прибудет в Североморск-3 к концу недели. После 18 сентября подрядчик приступит к установке радиаторов во внутренних помещениях. Конечно, работы еще много, однако специалисты «Мурманстроя» уверены, что справятся с поставленными задачами.

В ходе осмотра объекта заместитель губернатора Инна Погребняк особо отметила тесное положительное взаимодействие администрации ЗАТО г.Североморск с подрядной организацией, а также чёткий контроль со стороны руководства муниципалитета над исполнением утвержденного графика работ:

- На сегодня я довольна динамикой и темпом выполнения работ. Хотя понимаю, что сделать еще нужно очень много. Строители большие молодцы. Пока они идут в своем графике работ. Согласно утвержденному плану строительные работы должны быть завершены к 25 декабря 2017 года. Наружных работ еще много, но техники на площадке достаточно. Внутренняя черновая отделка ведется активно. По заверениям подрядчика в ближайшие дни приступят к монтажу потолков в группах и коридорах. Будем надеяться, что не подкачают. На самом деле я довольна.