Детский технопарк «Кванториум» – ключевой проект модернизации региональной системы дополнительного образования

Проводимая в регионе работа по модернизации дополнительного образования позволит увеличить охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности и обеспечить возможность выбора программ высокого качества вне зависимости от места жительства. Об этом сегодня на заседании регионального правительства губернатору доложила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Прежде, чем начать доклад, Наталия Карпенко рассказала об успешном выступлении команды Мурманской области в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» – самого масштабного в России соревнования профессионального мастерства по стандартам «WorldSkills». Участники от нашего региона заняли первое место в компетенции «Интернет вещей», второе место – в компетенции «Мобильная робототехника 10+», третье место по электромонтажным работам, а также в компетенции «Мобильная робототехника 14+».

«Мы сегодня рассмотрим вопрос, который позволит нашим детям и дальше быть столь же конкурентоспособными, ориентироваться на те направления, которые нужны региону», – отметила министр.

Наталия Карпенко подчеркнула, что сегодня можно говорить о создании в регионе целостной системы научно-технического творчества, в которую вовлечены дошкольники, школьники и студенты профессиональных образовательных организаций. В области функционируют ресурсные и координационные центры по робототехнике, научно-техническому творчеству, специализированные центры компетенций «JuniorSkills» в рамках движения «WorldSkillsRussia». Реализуются сетевые образовательные проекты, направленные на поддержку научно-технического творчества, в том числе образовательный профориентационный проект «Юные инженеры Арктики: от выбора образовательной программы к выбору жизненного пути». С прошлого года регион участвует в федеральном проекте «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании».

Все это увеличило число обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, и позволило Мурманской области получить федеральное финансирование проекта по созданию детского технопарка «Кванториум», который будет открыт на базе Центра дополнительного образования «Лапландия» в сентябре этого года. Как сообщила Наталия Карпенко, из федерального и регионального бюджетов в совокупности на приобретение новейшего высокотехнологичного оборудования технопарка предусмотрено 81,1 млн рублей, ещё 19 млн рублей – на модернизацию помещений Центра площадью более 2,7 тысячи кв.м. После выхода на проектную мощность в технопарке ежегодно смогут обучаться до 800 детей, еще более 3000 смогут посещать его в рамках ознакомительных и краткосрочных мероприятий. Кадровый ресурс «Кванториума» – это высококвалифицированные специалисты, треть из которых имеют учёные степени кандидатов наук. Партнерами образовательного процесса на базе «Кванториума» выступят организации региона соответствующего профиля.

«Создаваемый детский технопарк – это ключевая структура модернизации системы дополнительного образования, повышения доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности», – подчеркнула Наталия Карпенко.

Министр также отметила, что сегодня в работу по модернизации дополнительного образования уже включены практически все муниципалитеты. Один из ресурсов – взаимодействие администраций муниципальных образований с градообразующими предприятиями. Уже есть удачный опыт создания предприятиями профильных классов: «Фосагро-класс», «Роснефть-класс», «Атом-класс», «Еврохим-класс». Кроме того, в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие образования» министерство продолжит грантовую поддержку инновационных проектов в системе дополнительного образования.

«Мне очень приятно отметить, что наше Министерство образования идёт в ногу со временем, где-то даже его опережает. Задачу по созданию кванториумов поставил перед субъектами президент в своем послании Федеральному Собранию. Мы ещё до поручения были готовы эту задачу решать. Такая работа на опережение даёт существенный эффект», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.