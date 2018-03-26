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Мурманская область. Арктика26.03.18 12:28

Детский технопарк «Кванториум» на базе центра «Лапландия» занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге

По результатам рейтинга детских технопарков «Кванториум», который ежемесячно проводит Фонд новых форм развития образования – федеральный оператор сети детских технопарков «Кванториум», детский технопарк, созданный на базе центра дополнительного образования «Лапландия», входит в «зелёную зону» рейтинга.

«Кванториумы» оцениваются по качеству условий и результатам образовательного процесса, по уровню удовлетворенности потребителей образовательных услуг. При составлении рейтинга учитываются проведенные детским технопарком мероприятия, уровень медиаосвещения его деятельности, успешность обучающихся «Кванториума» на региональных и федеральных конкурсах и мероприятиях.

Детский технопарк «Кванториум-51» открылся 17 октября 2017 года. В мурманском технопарке 370 детей обучаются по 23 дополнительным общеобразовательным программам по шести направлениям: робоквантум, геоквантум, биоквантум, it-квантум, промышленный дизайн, hi-tech цех – у высококвалифицированных педагогов, прошедших обучение в Республиканском мультимедиа центре.

Помимо учебной деятельности, в технопарке ведётся работа по освоению общекультурных компетенций. Кванторианцы побывали на крупнейших предприятиях Мурманской области. Для ребят ежемесячно проводятся гуру-лекции известных в регионе людей.

Все большую популярность приобретают «Инженерные каникулы в «Кванториуме» – недельные интенсивные обучающие программы для детей из муниципальных образований региона.

«Кванториум» – это уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является обучение детей проектной деятельности, ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), 4к-компетенциям (коммуникации, креативности, командному решению проектных задач, критическому мышлению) и решению реальных производственных задач под руководством опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.

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Последние комментарии

Known
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Ольга, периодическая сменяемость руководителей в силовых ведомствах с тем-то и связана, что местные как раз больше подтверждены кумовству - все свои, все друг друга знают. Поэтому и происходит времен
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Ольга
25.03.18 22:47
Кто-то знает, почему вообще появился этот "красноярский десант"??? У нас в регионе что не хватает достойных сотрудников в полиции? Разве нельзя набирать молодежь, а тех , кто уже имеет достаточно опыт
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
миша
25.03.18 21:41
баталов - белый и пушистый?! а жалобы и претензии лично на него придуманы? сколько трагедий в нашем городе случилось из-за так называемых мажоров и толстосумов! и все с них как с гуся вода. виноваты о
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