Детско-юношеская библиотека подготовила весенний сувенир для Норвегии: литературно-музыкальный праздник

16 мая в 11.00 в областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-музыкальный праздник «Весенний сувенир для Норвегии» (г. Мурманск, ул. Буркова, 30). Это традиционное поздравление северной стране-соседке с главным праздником – Днем Конституции Норвегии.



Гости мероприятия, второклассники мурманской гимназии №5, воспитанники коррекционной школы №3 и читатели библиотеки, узнают о культуре и традициях Норвегии, познакомятся с музыкой великого композитора Эдварда Грига, увидят народный норвежский танец, отгадают загадки от тролля. Стихи на норвежском языке прочитают ученики гимназии №9. Впервые на таком празднике прозвучит саксофон, творческие коллективы Мурманска представят свои номера.