Мурманская область. Арктика15.05.18 13:18
16 мая в 11.00 в областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-музыкальный праздник «Весенний сувенир для Норвегии» (г. Мурманск, ул. Буркова, 30). Это традиционное поздравление северной стране-соседке с главным праздником – Днем Конституции Норвегии.
Детско-юношеская библиотека подготовила весенний сувенир для Норвегии: литературно-музыкальный праздник
16 мая в 11.00 в областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-музыкальный праздник «Весенний сувенир для Норвегии» (г. Мурманск, ул. Буркова, 30). Это традиционное поздравление северной стране-соседке с главным праздником – Днем Конституции Норвегии.
Гости мероприятия, второклассники мурманской гимназии №5, воспитанники коррекционной школы №3 и читатели библиотеки, узнают о культуре и традициях Норвегии, познакомятся с музыкой великого композитора Эдварда Грига, увидят народный норвежский танец, отгадают загадки от тролля. Стихи на норвежском языке прочитают ученики гимназии №9. Впервые на таком празднике прозвучит саксофон, творческие коллективы Мурманска представят свои номера.
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Последние комментарии
Вадим Пашимиый
13.05.18 19:43
Да Егор сам Зверюга ))
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Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
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Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
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