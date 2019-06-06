«Детство – это мы с тобою!» - книжная эстафета солнечного лета

5 июня передвижная детская библиотека посетила посёлок Мурмаши. Книжную эстафету солнечного лета приняли школьники, отдыхающие в Летнем оздоровительном лагере в санатории «Лапландия».

Библиотекари провели для ребят познавательно-игровую программу «Детство – это мы с тобою!». Дети вместе с воспитателями совершили увлекательное путешествие в страну Играндию. С помощью викторины гости вспомнили самые любимые и известные детские книги.

Работники детской библиотеки подарили ребятам возможность поучаствовать в разнообразных конкурсах, веселых викторинах, развить ловкость и внимание. На прощание каждый участник мероприятия получил сладкий приз.

Проведение досуговых мероприятий вне стен библиотеки – важнейшая тенденция в организации работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой летом. Принцип этих мероприятий: «Не следует ждать, когда читатель придет в библиотеку, нужно идти навстречу». 7 июня книжную эстафету примут в посёлке Высокий.