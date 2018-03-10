Мурманская область. Арктика10.03.18 08:25
Детям - шарики, мурманчанкам - цветы
Все выходные в Мурманске в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» проходят развлекательные мероприятия под открытым небом, посвященные Международному женскому дню.
Вчера праздничные представления были организованы в Первомайском округе на площадке около дома № 101 по Кольскому проспекту. Творческие коллективы заполярной столицы представили для мурманчан яркие выступления, веселые конкурсы, разнообразные игры и забавы.
Организаторы праздника раздавали детям воздушные шары, а всем собравшимся женщинам вручили цветы. Кроме того, для гостей мероприятия была организована ярмарка, где все желающие смогли приобрести сувениры ручной работы и попробовать выпечку.
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