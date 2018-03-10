Детям - шарики, мурманчанкам - цветы

Все выходные в Мурманске в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» проходят развлекательные мероприятия под открытым небом, посвященные Международному женскому дню.

Вчера праздничные представления были организованы в Первомайском округе на площадке около дома № 101 по Кольскому проспекту. Творческие коллективы заполярной столицы представили для мурманчан яркие выступления, веселые конкурсы, разнообразные игры и забавы.

Организаторы праздника раздавали детям воздушные шары, а всем собравшимся женщинам вручили цветы. Кроме того, для гостей мероприятия была организована ярмарка, где все желающие смогли приобрести сувениры ручной работы и попробовать выпечку.