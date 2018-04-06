Детям – здоровья, родителям – спокойствия

Лето-2018 у юных северян пройдёт под особым контролем

На заседании правительства Мурманской области в конце марта обсудили вопрос организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году. Обещано, что нынешним летом, жалоб от родителей, чьи детей будут отдыхать за пределами региона, не поступит.

Ужас и суматоха

Напомним, в июле прошлого года неприятная ситуация сложилась в оздоровительном лагере «Космос-2» под Самарой. Юные северяне, не успев доехать до места отдыха, стали жаловаться на процветающее воровство — многие остались без мобильных телефонов, одежды, полотенец. А, добравшись до лагеря, в звонках родителям рассказывали про антисанитарию в спальнях, нетрезвых вожатых, перебоях с горячей водой, плохое питание. Когда родители захотели вывезти своих чад из «Космоса», не дожидаясь окончания смены, оказалось, что сделать это невозможно из-за отсутствия билетов. Ситуация потребовала вмешательства уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области Бориса Когана. В общем, шума тогда в прессе, обществе и чиновничьей среде было много. Что же предпринято нынче, чтобы прошлогодние напасти не повторились?

В «ежовые рукавицы»

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко доложила правительству и губернатору о подготовленных Минобром изменениях в областной закон «Об основах организации отдыха и оздоровления детей» в части контроля за деятельностью предприятий, занимающихся этими вопросами. Контролем займутся представители Министерства образования, Минздрава и МЧС.

Кроме того, внесены изменения в постановление правительства Мурманской области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей» с учётом предложений исполнительных органов государственной власти и контрольно-надзорных органов, участвующих в организации оздоровительной кампании. Изменения касаются обязательности размещения реестра до 1 февраля 2018 года и санитарно-эпидемиологического заключения о деятельности по организации отдыха и оздоровления юных северян. Формирует и ведёт этот реестр региональный Минобр по рекомендации Министерства здравоохранения и соцразвития РФ. Он находится в свободном доступе и размещён на официальном сайте Министерства образования и науки нашего региона.

«Неизменными на протяжении последних лет остаются меры социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — говорила Наталия Карпенко. - Но в 2017 году план по оздоровлению не был выполнен из-за отказа родителей и других законных представителей юных северян от закупленных путёвок в оздоровительный лагерь «Космос-2» в Самарской области, а также — в патриотический лагерь Республики Крым. В целом – 162 путёвки. Сказалось и отсутствие возможности приобрести железнодорожные билеты взамен ранее приобретённых. Тогда можно было бы заменить одного «отказавшегося» от путёвки ребёнка другим. Но это делается заранее, за 2 недели. В итоге — освоение бюджетных средств составило 92,3%».

В 2017 году региональный Минобр проводил еженедельные селекторные совещания с администрацией лагеря «Космос-2», два раза его специалисты выезжали туда для проверки исполнения государственного контракта. Как выяснилось, проблемы были связаны «с низким уровнем подготовки обслуживающего персонала».

В октябре 2017 года по этой проблеме в Минобразования, под председательством вице-губернатора Инны Погребняк, прошло совещание с участием уполномоченных представителей министерства, работавших в Самаре, и уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области Бориса Когана. Было принято решение о повышении требований к педагогам, работающим в детских оздоровительных лагерях. А также об увеличении числа вожатых смены – по 10 человек на 200 детей.

«Ребята действительно - сложные, и нуждаются в особом сопровождении взрослыми, — акцентировала внимание министр. - Мы считаем, что увеличение числа наставников позволит минимизировать количество возможных инцидентов между такими детьми. С другой стороны, если не организовать их отдых за пределами региона, будет рост правонарушений, совершённых несовершеннолетними в Мурманской области».

«Не надо такое большое количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, собирать в один лагерь, — советует губернатор Марина Ковтун. - Их надо помещать с теми ребятами, которые дают положительные образцы поведения. Если же «трудные дети» доминируют, ситуация становится неуправляемой».

Присутствовавший на заседании регионального правительства уполномоченный по правам ребёнка Борис Коган попросил министра «обеспечить обратную связь, необходимыми контактами, чтобы родители знали, с кем им можно будет связаться в непредвиденных обстоятельствах».

О будущем отдыхе

В 2018 году основное количество детей планируется оздоровить в летний период – 22 тысячи человек, в том числе более 13 тысяч ребят отдохнут за пределами региона. 5,5 тысячи из них поедут на море – в Краснодарский край и Крым, более 6,5 тысяч – в среднюю полосу России.

В текущем году госконтракты с оздоровительными учреждениями включают обязательные условия, направленные на безопасное пребывание детей в соответствии с санитарными правилами и нормами, требованиями пожарной безопасности. До 1 июня Минобр проведёт проверки всех лагерей, расположенных за пределами области, на соответствие требованиям госконтрактов. В каждом оздоровительном учреждении будет находиться уполномоченный представитель министерства, который станет контролировать исполнение госконтракта.

На территории Мурманской области откроют 86 оздоровительных лагерей: 76 – с дневным пребыванием, на базе муниципальных учреждений образования, 2 лагеря труда и отдыха, 6 – загородных и 2 – в санаторно-оздоровительных учреждениях.

С 2018 года вернулось требование выдачи санитарно-эпидемиологических заключений на соответствие оздоровительных лагерей соответствующим требованиям. В прошлом году таких правил не было, решение о соответствии главами муниципальных образований принималось самостоятельно. Но практика принятия решений о готовности объекта остаётся за мэрами.

По словам министра образования и науки, детская оздоровительная кампания 2018 года в регионе уже началась. Всего ею планируется охватить не менее 37,5 тысячи ребят, в том числе 10,8 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 275,7 млн рублей. По сравнению с прошлым годом число детей, которые отдохнут и оздоровятся в рамках кампании, не уменьшилось.

Оплата путёвки, проезда к месту отдыха и обратно ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется за счёт средств областного бюджета. Для иных семей в 2018 году плата за путёвку в оздоровительные учреждения за пределы региона составит 25% от её стоимости (в прошлом году – 20%). В среднем выходит 7 тысяч 560 рублей за 21 день. Дополнительно оплачиваются стоимость проезда и питания в пути следования. Итого: в среднем получается 20 тысяч 700 рублей.

В оздоровительные учреждения на территории региона все дети направляются бесплатно. Всего в период летних каникул в Мурманской области будут функционировать 86 детских оздоровительных лагерей. С учётом положительного опыта прошлого года организуют малозатратные формы отдыха – экспедиции, дворовые площадки на базе муниципалитетов.

В 2018 году министерство продолжит работу по направлению одарённых детей в профильные центры: «Артек», «Орлёнок», «Сириус». Кроме того, профильные смены по различным направлениям традиционно будут открыты на базе образовательных организаций региона.

Губернатор Марина Ковтун обратила особое внимание на необходимость своевременного предоставления родителям, отправляющим детей в оздоровительные учреждения, исчерпывающей информации, связанной с пребыванием их детей на отдыхе.

Екатерина СЕРЕГИНА.

«Региональная политическая газета».