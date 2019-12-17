«Девчушки-хоккеюшки» - в Мурманской области состоялся фестиваль семейного и дворового спорта

В хоккей в валенках в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» и партийного проекта «Детский спорт» сыграли 20 команд Мурманской области.

В селе Тулома Кольского района Мурманской области при поддержке партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» состоялся фестиваль семейного и дворового спорта «Спорт – норма жизни». В спортивном празднике приняли участие школьники из Мурманска, Колы, посёлков Тулома, Вехнетуломский, Мурмаши Кольского района Мурманской области. 20 команд на хоккейном корте поселковой школы состязались в хоккее в валенках. Общее количество участников фестиваля семейного спорта – свыше 200 человек. Поддержать юных спортсменов пришли родители, знакомые, братья и сестры.

Участников яркого спортивного праздника тепло поприветствовали и.о. министра спорта и молодежной политики Мурманской области, член регионального общественного совета партийного проекта «Детский спорт» Светлана Наумова, глава муниципального образования Кольский район, член партии Андрей Малхасян, секретарь местного отделения Кольского района партии, член регионального политического совета Александр Лихолат.

Старт регионального фестиваля дворового спорта объявил председатель Мурманской областной Думы, член президиума регионального политсовета Сергей Дубовой, пожелав всем участникам праздничного настроения и успеха в игре . Традиционную фитнес-разминку совместно с юными спортсменами провела региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту, призер Олимпийских игр Лариса Круглова.

Как сообщила регкоординатор, в декабре 2019 года в 10 субъектах РФ проходят фестивали дворового спорта в рамках федеральных проектов «Детский спорт» и «Спорт – норма жизни». «Цель таких фестивалей очевидна - популяризация дворового спорта и разнообразия спортивного досуга детей в регионах, - пояснила Круглова. – Мурманская область не могла не поддержать инициативу Всероссийской федерации школьного спорта и Министерства спорта Российской Федерации по проведению спортивного праздника, ведь мы - регион зимних видов спорта».

Выбор Туломы для проведения праздника дворового хоккея не случаен. Туломская СОШ принимала участие в программе по ремонту спортивных залов в рамках партпроекта «Детский спорт» трижды: в 2015, 2016 и 2018 годах. В 2015 году был проведен ремонт спортивного зала в здании начальной школе поселения и установлена уличная спортплощадка у средней школы. В 2016 был отремонтирован спортзал средней школы, а новая площадка появилась рядом с начальной. В 2018 году капитально отремонтирована кровля спортзала в средней школе. Всего за все время реализации проекта расходы по программе составили свыше 6,5 миллионов рублей.

«В январе 2017 года на базе Туломской СОШ был организован спортивный клуб «Хоккей - здоровая часть жизни моей». В настоящее время в спортивном клубе занимаются 70 человек. В этом плане кольское село – образец организации системной работы по развитию дворового хоккея», - подчеркнула Круглова.

По результатам соревнований победили: команда «Девчушки-хоккеюшки» (с. Тулома Кольского района), команда «Хаски» (14-11лет) КСШОР (г. Мурманск), команда КСШОР г. Мурманска (10-6 лет). Они награждены кубками и медалями, а все остальные команды-участники фестиваля семейного и дворового спорта получили в подарок памятные сувениры федерального проекта «Спорт – норма жизни».