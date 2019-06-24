Девушка из Оленегорска сильно заигралась

Следственными органами регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту незаконных организации и проведения азартных игр, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ.

По версии следствия, жительница Оленегорска (1995 года рождения) в помещении административного здания проводила азартные игры с материальным выигрышем, принимая и распределяя клиентов, разъясняя процесс игры, условия получения выигрыша. Кроме того, девушка принимала денежные средства от игроков и зачисляла их на виртуальный счёт, контролируя сбор прибыли от данной незаконной деятельности. При этом клиентам разъяснялись правила конспирации и порядок действий при прибытии сотрудников правоохранительных органов.

Противоправная деятельность выявлена и пресечена благодаря взаимодействию с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В том числе, следователями изъято компьютерное оборудование, электронно-вычислительные машины, документация. Производятся допросы свидетелей, в том числе, игроков и лиц, осведомленных о незаконной деятельности игорного заведения.

Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.