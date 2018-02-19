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Мурманская область. Арктика19.02.18 12:35

Девушки из Мончегорска – лучшие в соревнованиях по мини-футболу на снегу

С 17 по 18 февраля в  Мончегорске прошли соревнования по мини-футболу на снегу 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях приняли участие 70 юных футболистов из 6 команд юношей 2002-2003 годов рождения и 33 спортсменки из 3 команд девушек 2001-2003 годов рождения из городов Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатиты, ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Александровск.

Уверенную победу у команд девушек одержали спортсменки из Мончегорска, второе место у команды из Апатитов, третье – ЗАТО Александровск.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, лучшие игроки турнира среди команд девушек: лучший игрок - Кривощекова Ксения (г.Мончегорск), лучший вратарь – Кляузас Мария (г.Мончегорск), лучший нападающий – Даровских Дарья (г.Апатиты), лучший защитник – Бухлова Александра (ЗАТО Александровск).

Среди команд юношей победила команда Апатитов, второе место – у команды из Мончегорска, третье – из Мурманск.

Лучшие игроки турнира: лучший игрок – Колосов Артем (г.Апатиты), лучший вратарь – Гусев Павел (г.Апатиты), лучший нападающий – Рябов Алексей (г.Мурманск), лучший защитник – Васильев Владимир (г.Мончегорск).

Все победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями 58 Праздника Севера учащихся и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

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