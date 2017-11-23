Девять некоммерческих организаций Мурманской области получат гранты президента РФ на развитие гражданского общества

Подведены итоги второго конкурса президентских грантов. Напомним, весной этого года президент Владимир Путин подписал распоряжение «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

До независимой экспертизы второго конкурса было допущено более 8,6 тысячи проектов – в итоге гранты на общую сумму свыше 4,4 млрд рублей получат свыше 2,2 тысячи НКО из всех регионов России.

«У нас не осталось регионов, которые не принимали бы участие в конкурсе. Это один только второй конкурс этого года в полтора раза больше, чем общее количество всех участников во всех конкурсах предыдущего года. Такой прорыв, с точки зрения того, что некоммерческие организации поверили в возможность объективного открытого конкурса и принимают очень активное участие», – подчеркнул Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

Большинство победителей второго конкурса – 1881 организация – расположены в регионах. Среди них – девять некоммерческих организаций Мурманской области.

Так, региональная организация «В защиту жизни и духовно-нравственных ценностей» получит грант на создание ресурсного центра для специалистов и организаций в сфере поддержки семьи, материнства и детства; православный приход храма иконы Божией Матери «Тихвинская» села Териберка – грант на создание туристско-паломнического центра «Мурманский берег».

В числе победителей – проект «Азбука права» Центра развития семейных форм устройства детей. Проект предусматривает правовую защиту и просвещение семей, где родители были в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы, а также иных социально-незащищенных категорий семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда» победил с проектом «Мы тоже граждане России».

В грантовом направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» в число победителей вошли проекты «Жизнь, чтобы жить» регионального благотворительного фонда «Шаг за шагом» и «Спорт – безграничные возможности, доступен всем» оленегорской организации Всероссийского общества инвалидов.

Гранты Президента получат также региональная общественная организация «Заполярье без сирот» (проект «Тайный ангел», в рамках которого взрослые наставники помогают воспитанникам центра помощи детям «Ровесник» на их жизненном пути), региональная общественная организация доноров «Капля жизни» (проект активного развития донорства крови и ее компонентов среди молодежи в Мурманске и Мурманской области) и Мурманское региональное отделение Всероссийского общества слепых (проект развития в регионе социального туризма).

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, с каждым новым конкурсом растет не только число заявок, но и денежный фонд, из которого распределяются гранты.

«Есть прямое поручение Владимира Владимировича о поддержке деятелей культуры. Президент принял решение увеличить фонд президентских грантов. У нас на следующий год будет уже 8 миллиардов, это уже принято в проекте бюджета, который пройдет в пятницу третье чтение», – сказал Сергей Кириенко.

Подробная информация о конкурсе президентских грантов и список победителей представлены на сайте Фонда президентских грантов.