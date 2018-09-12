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Мурманская область. Арктика12.09.18 10:58

Девятиклассники Мурманской области сдают экзамены по обществознанию, химии, информатике и ИКТ в дополнительный период

Сегодня, 12 сентября, согласно расписанию проведения основного государственного экзамена в дополнительный период девятиклассники Мурманской области сдают экзамены по обществознанию, химии, информатике и ИКТ на 13 пунктах проведения экзаменов. С литературой все выпускники успешно справились в основной период.

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа, по химии – 2 часа, продолжительность экзамена по информатике и ИКТ составляет 2 часа 30 минут.

«При выполнении работы по химии можно пользоваться Периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов и непрограммируемым калькулятором, который разрешается при вычислениях использовать и на экзамене по информатике и ИКТ», – напомнила начальник отдела общего образования регионального министерства Светлана Ахметшина.

В пунктах проведения экзаменов контроль их проведения осуществляют специалисты Министерства образования и науки Мурманской области и общественные наблюдатели.

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