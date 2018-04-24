Девятиклассники Мурманской области завтра сдают экзамен по русскому языку

25 апреля девятиклассники, проходящие государственную итоговую аттестацию досрочно, будут сдавать экзамен по русскому языку. В регионе экзамены пройдут на двух пунктах проведения экзаменов (ППЭ): 905 на базе 8-й гимназии города Мурманска и 984 на базе Хибинской гимназии Кировска. В экзамене примут участие 4 выпускника.

Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 15 заданий. На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Часть 2 состоит из 13 заданий. Задания части 2 выполняются на основе прочитанного текста. На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём.

В досрочный период экзамены сдают обучающиеся, не имеющие возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти государственную итоговую аттестацию в основные сроки. Начиная с 2017 года девятиклассники сдают в обязательном порядке 4 экзамена: два обязательных – русский язык и математика – и два экзамена по выбору обучающихся из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ.