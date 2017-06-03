Девятиклассники сдают экзамены по выбору

3 июня согласно расписанию проведения основного государственного экзамена девятиклассники Мурманской области сдадут второй экзамен по выбору на 41 пункте проведения экзаменов.

В экзамене по физике планируют принять участие 10 человек. Время выполнения экзаменационной работы - 3 часа. На экзамене по физике разрешено использовать непрограммируемый калькулятор и лабораторное оборудование.

На участие в экзамене по информатике и ИКТ подали заявление 2515 человек. Продолжительность экзаменационной работы – 2 часа 30 минут.

Напомним, что в этом году для получения аттестата необходимо успешно сдать экзамены по русскому языку и математике и двум экзаменам по выбору обучающихся из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ.