Деятельность бани приостановлена

Определением Октябрьского районного суда г. Мурманска деятельность банного комплекса, расположенного по ул. Щербакова, 9, приостановлена.

Исполнительный лист немедленного исполнения находится на принудительном исполнении в отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска. Директор должника-организации надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства. В ходе совершения исполнительных действий судебными приставами помещения бани опечатаны, приняты меры по ограничению доступа на объект.

Администрация города Мурманска доводит до сведения горожан, что решение суда о приостановлении деятельности связано с наличием угрозы жизни и здоровью граждан, а также недопущением несчастных случаев и негативных последствий, в результате эксплуатации банного комплекса.

До окончания срока административного приостановления судебные приставы осуществляют ежедневные проверки надлежащего исполнения решения суда. За нарушение запрета виновные лица будут привлечены к административной ответственности.