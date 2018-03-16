Деятельность организации по организации регулярных перевозок пассажиров в Кандалакше признана незаконной

Прокуратурой города Кандалакши совместно с сотрудниками МО МВД России «Кандалакшский» проведена проверка в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Установлено, что ООО «Мерседес Сервис» осуществляет регулярные пассажирские перевозки под видом заказных, что подтверждается осуществлением перевозок неограниченного круга лиц по расписанию, размещением рекламы, выдачей билетов, сбором денежных средств с пассажиров перевозчиком без соответствующих письменных полномочий от фрахтователя.

Федеральным законодательством предусмотрено, что осуществление регулярных перевозок требует организации транспортного обслуживания.

Наличие указанных нарушений свидетельствует о том, что организация требования, предъявляемые к регулярным перевозкам пассажиров, не соблюдает, подвергает жизнь и здоровье пассажиров опасности.

В связи с выявленными нарушениями в Октябрьский районный суд г. Мурманска прокурором города направлено исковое заявление с требованием признать деятельность ООО «Мерседес Сервис» по организации регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальному маршруту Кандалакша – Полярные Зори – Мурманск незаконной и запретить осуществлять деятельность по организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по указанному межмуниципальному маршруту.

12 марта 2018 года решением Октябрьского районного суда г. Мурманска требования прокурора удовлетворены в полном объеме.