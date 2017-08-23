Действия экологов около морских платформ очень похожи на разведку боем

Норвежская полиция отпустила судно «Arctic Sunrise», которое было арестовано норвежской береговой охраной 17 августа в Баренцевом море. Отпущены в Тромсё на свободу и все 35 активистов «Greenpeace», среди которых была и россиянка Татьяна Васильева. Шестеро из них оштрафованы за нарушение зоны безопасности вокруг буровой платформы компании «Statoil». Суммы штрафов варьируются от 5 тысяч до 30 тысяч норвежских крон.

Отметим, что это не первое нападение гринписовцев на буровые установки. 18 сентября 2013 года судно «Arctic Sunrise» подошло к российской морской платформе «Приразломная» в Печорском море. В последние годы огромную актуальность приобрели вопросы обеспечения безопасности на объектах энергетического комплекса, отмечает журналист из Североморска Юрий Банько в своей публикации «Пираты ХХI века. Как обезопасить морские нефтегазовые объекты от атак террористов?»

Понятно, что террористический акт на АЭС, гидроэлектростанции, нефтеперерабатывающем заводе, танкере или добычной платформе может привести к непоправимым последствиям с многочисленными жертвами, колоссальным экологическим и экономическим ущербом.

Особенно уязвимы для террористических атак крупные центры перевалки углеводородного сырья, такие как Мурманская область. Кстати, здесь уже была предотвращена попытка взрыва нефтяного танкера в Кольском заливе.

Террористы способны как к открытым пиратским захватам нефтяных танкеров и буровых, так и к атакам на морские объекты под личиной мирных экологов. Поэтому надо крайне жестко реагировать на любые попытки несанкционированного доступа к таким сооружениям.

С целью обеспечения антитеррористической безопасности в последние годы был проведен целый ряд масштабных учений - как в акватории Кольского залива, так и в Крыму.

Взрыв на полупогружной буровой платформе «Deepwater Horizon» в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 года стал крупнейшей техногенной катастрофой. Его последствия оказались трагическими: погибли 11 человек, пострадали 17. В Мексиканский залив вылилось 5 млн баррелей нефти. Только потери туризма из-за загрязнения прибрежной полосы составили $23 млрд, работу потеряли 150 тысяч рыбаков, 400 тысяч работников сферы туризма, 13 тысяч сотрудников нефтегазовой отрасли.

«ВР» выплатила штрафы в размере $7,8 млрд. Общие расходы на ликвидацию последствий аварии и выплату по искам частных лиц достигли $56 млрд, а пять американских штатов до 2026 года получат от компании в качестве компенсации за причиненный ущерб еще $20,8 млрд. В результате рыночная стоимость «BP» упала на $43 млрд.

Не менее масштабными могут быть и последствия аварий нефтяных танкеров. К примеру, в 1989 году в заливе Принца Уильяма на Аляске произошло крушение танкера «Exxon Valdez». В результате в море попало 50 тысяч тонн нефти. Было залито 1,5 тысячи миль побережья, погибли около полумиллиона птиц. Из 23 видов животных и птиц, обитавших в этом регионе, удалось восстановить популяцию только двух.

В ликвидации последствий аварии принимали участие 11 тысяч человек.

Ещё одна серьёзная катастрофа произошла с танкером «Prestige» у берегов Европы 13 ноября 2002 года. Тогда общий ущерб составил 4 млрд евро.

Конечно, причинами этих трагедий были не террористические акты. Но широчайший международный резонанс, который получили эти события, делает морские нефтегазовые объекты и танкеры очень привлекательной мишенью для террористов.

Печальный прецедент

Особенно велики риски террористических атак в тех регионах, где имеются не отдельные энергетические объекты, а их скопление. К числу таковых относится Мурманская область. На её территории находится 169 потенциально уязвимых точек, в том числе 9 радиационно-опасных, 53 химических, 69 пожаро- и взрывоопасных, 39 гидродинамически опасных объектов.

В Кольском заливе осуществляется перевалка нефти с танкеров-накопителей в танкеры, которые вывозят сырьё на экспорт. Понятно, что теракт в отношении такого судна может привести к непоправимым последствиям.

И это отнюдь не гипотетическая угроза. Так, получила широкую огласку попытка взрыва супертанкера в Кольском заливе, предпринятая в 2006 году. Примечательно, что в подготовке этого преступления участвовал вице-мэр ЗАТО Заозерск Игорь Сенин.

Как установило следствие, заказчиком теракта был владелец ООО «Нефтепродукт» Зураб Мусинян. Он хотел устранить конкурентов, которые занимались перевалкой нефти через Кольский залив. Объектом атаки должен был стать супертанкер-накопитель «Трейдер» дедвейтом 200 тысяч тонн, принадлежащий Северной стивидорной компании.

Бизнесмен предложил Игорю Сенину найти исполнителей теракта, обещав за это выплатить $100 тысяч. Но в итоге вице-мэр получил не деньги, а три года и три месяца колонии строгого режима. З. Мусинян также был задержан, отпущен под залог и подался в бега за границу, после чего был объявлен в розыск и, в конце концов, задержан в Италии.

То есть в этот раз все обошлось. Но если бы не своевременные действия правоохранительных органов и не дилетантство самих заказчиков и потенциальных исполнителей теракта, то могла бы произойти страшная трагедия. Взрыв танкера привёл бы к гибели людей, экологической катастрофе и огромному материальному ущербу. По расчетам специалистов, 5 тонн нефти было бы достаточно, чтобы образовалось пятно площадью около 1,5 тысячи кв. метров, которое может дрейфовать на большие расстояния. А «Трейдер», напомню, содержал в своих танках в 20 тысяч раз больше сырья. Расходы на ликвидацию катастрофы достигли бы астрономических размеров.

Причём будь на месте мурманских дилетантов профессиональные преступники, устроить такой теракт было бы относительно не сложно. И акваланг, и взрывчатку при желании найти нетрудно. В конце концов, можно попытаться подойти к танкеру на быстроходном катере. И тогда не избежать бы беды.

Новые угрозы

Конечно, приведенный случай не совсем вписывается в современные представления о международном терроризме. Скорее, здесь можно говорить о последних отголосках лихих 1990-х, когда для нейтрализации успешного конкурента в ход шли любые методы - шантаж, запугивание и т.д. А особенно несговорчивые попросту отстреливались или взрывались киллерам.

Но сегодня, когда развитие Мурманского транспортного узла выходит на принципиально новый уровень, возникают и абсолютно новые угрозы - более опасные, чем шайка бандитов из 1990-х.

В Мурманске, а вслед за ним и в других прибрежных точках Кольского полуострова, создаются перевалочные комплексы для отправки нефти на экспорт танкерным флотом. Благодаря этому значительно активизировалось социально-экономическое развитие региона. Появились новые рабочие места. Строительные предприятия начали получать заказы на возведение не только самих терминалов, но и объектов инфраструктуры. Судоремонтные заводы, долгое время страдавшие от недостаточной загрузки, стали выполнять ремонт танкеров и судов обеспечения. В итоге в бюджеты всех уровней поступают дополнительные налоговые отчисления.

Крупнейшие отечественные нефтегазовые компании хотя и со значительной задержкой, но всё же оценили преимущества Кольского залива как пункта перевалки нефти на экспорт. Залив не замерзает, а значит, нет необходимости в ледокольном обеспечении. Его глубины позволяют обслуживать танкеры большой грузоподъемности и вывозить на экспорт нефть крупными партиями, что экономически выгодно.

На территории полуострова уже имеется развитая инфраструктура, которую при сравнительно небольших затратах можно реконструировать для отгрузки УВС. Расстояние до европейских портов незначительное, и нет необходимости преодолевать проливы с ограниченным трафиком (турецкие или датские).

Все эти преимущества делают привлекательной отправку нефти на экспорт именно через Кольский залив и сулят немалую прибыль владельцам нефтеперевалочных комплексов. Не случайно год тому назад в заливе появился танкер-накопитель «Умба».

После завершения работ по развитию Мурманского транспортного узла и возведению на западном берегу Кольского залива нефтеперевалочного комплекса объемы отгружаемой нефти превысят оборот местного торгового порта. Солидно возрастут грузоперевозки и железнодорожным транспортом.

Одновременно в регионе формируется индустриальный плацдарм для освоения нефтегазовых ресурсов Арктики. В частности, создаются базы берегового обеспечения шельфовых проектов.

Кроме того, в июне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о создании четырёх искусственных островов в Кольском заливе, на которых будет расположен Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Инвестиции в проект оцениваются в 25 млрд рублей. Осуществлять его будет дочерняя структура «НОВАТЭКа» - компания Кольская верфь.

В этом Центре будут изготавливаться морские комплексы по производству, хранению и отгрузке СПГ и газоконденсата. Помимо этого, там будут заниматься ремонтом и обслуживанием морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Все эти захватывающие дух перспективы имеют и обратную сторону.

Чем более важную роль играет Мурманск в развитии отечественной нефтедобычи и экспорта углеводородов, тем выше становятся риски. Террористическая атака на морские или прибрежные нефтегазовые объекты может не только привести к человеческим жертвам и экологической катастрофе, но и парализовать работу этого важнейшего транспортного узла. И, таким образом, нанести сокрушительный удар по экономике целого региона.

Причем это было бы очень на руку нашим зарубежным конкурентам.

Как известно, соседняя Норвегия давно пытается взять на себя роль главного перевалочного пункта для российской арктической нефти. И лишь благодаря последовательной позиции российских властей удалось перенаправить основные потоки сырья именно на отечественные терминалы.

При этом зарубежные конкуренты активно разыгрывают экологическую карту. Мол, добыча и перевалка нефти в уязвимых северных морях чревата катастрофическими последствиями для окружающей среды (как будто в самой Норвегии подобных угроз нет). При этом экологи невольно протоптали дорожку, которой могли бы воспользоваться и потенциальные террористы…

Эколог или террорист?

Нельзя не вспомнить ещё один случай, который заставляет задуматься. Все мы помним акцию международной организации «Greenpeace», активисты которой атаковали МЛСП «Приразломная» в Печорском море.

В августе 2012 года ледокол «Arctic Sunrise», принадлежащий этой организации, нарушил 500-метровую навигационную зону безопасности платформы «Приразломная». Активисты «Greenpeace» приблизились на надувных лодках к её бортам и при помощи альпинистского снаряжения повисли на ней.

А 18 сентября 2013 года была предпринята новая попытка проникновения на «Приразломную». Экологи были задержаны сотрудниками подразделения специального назначения Погрануправления ФСБ России. В ходе операции даже велась предупредительная стрельба из автомата и артустановки.

Возможно, кто-то воспринимает такие вылазки как невинную шалость экологов. Но давайте вспомним события октября 2000 года, когда два смертника, приблизившись на резиновой моторной лодке к американскому эсминцу «Coul» в порту Адена, произвели подрыв. В результате боевой корабль получил пробоину 12х6 метров. Погибли семь человек, десять пропали без вести.

А теперь представим, что подобный теракт произошел бы у борта МЛСП «Приразломная», во внутренних танках которой может накапливаться до 120 тысяч тонн нефти. Становится понятно, что такие акции небезопасны и должны жёстко пресекаться.

В тот раз активистов «Greenpeace» пощадили и не приговорили к реальным срокам тюремного заключения за атаку на стратегически важный объект. Но подобные выходки не должны оставаться безнаказанными. Хотя бы в профилактических целях.

К предупреждению опасных инцидентов необходимо готовиться заранее. И надо сказать, в последние годы в России был проведён целый ряд учений по защите морских нефтегазовых объектов от террористических атак.

К бою готовы

Сам факт предотвращения взрыва танкера в Кольском заливе говорит о том, что спецслужбы Мурманской области в полной мере осознают серьёзность ситуации и предпринимают превентивные меры.

Так, еще в 2005 году в Кольском заливе прошли первые учения, в которых приняли участие около трех десятков организаций, предприятий и силовых структур. По легенде, «террористы» захватили на морском вокзале Мурманска заложников и рейдовый катер. Загрузив в него 500 кг взрывчатки, они двинулись к танкеру-накопителю, стоящему на рейде.

По сценарию, преступники сумели попасть на борт, где, угрожая оружием, заставили открыть кингстоны и начать сброс мазута в воды залива. Затем они двинулись на нефтебазу рыбного порта, где в результате перестрелки начался пожар. В конечном итоге, в ходе операции спецподразделения, террористы были обезврежены.

По иронии судьбы, целью учебного нападения тогда был выбран… танкер «Трейдер», который вскоре пришлось спасать уже в реальности.

Значит, не зря тренировались. С тех пор подобные учения проводятся в Кольском заливе с завидной регулярностью.

Так, в июле 2014 года для антитеррористических учений был использован танкер «Тимофей Гуженко» компании «Совкомфлот», который по сценарию атаковали террористы. К участию в учениях был привлечен большой противолодочный корабль «Североморск» Северного флота. Спецназ был высажен на борт танкера с лодок и вертолёта, экипаж освобождён.

Не стали исключением и два последних года, когда проводились масштабные учения «Вихрь». В начале июня 2016 года было освобождено от условных террористов «захваченное» пассажирское судно. Малый противолодочный корабль «Снежногорск» принудил его к остановке, а затем в дело вступили спасательные суда «Пурга» и «Часовой». В учениях приняли участие представители УФСБ, Погрануправления ФСБ, управлений МВД и МЧС, Росрыболовства.

В июне 2017 года в Кольском заливе «террористы» захватили плавучий кран «Газшельф», взяв в заложники экипаж. Такой была легенда учения «Вихрь-2017», проведенного оперативным штабом Мурманской области. На плавучий кран с двух вертолётов был высажен спецназ, который обезвредил преступников.

Ещё один эпизод был разыгран на танкере, который с грузом нефти шёл из Архангельска в Мурманск и на подходе к Кольскому заливу был захвачен «террористами». В районе острова Кильдин высококлассно сработали боевые пловцы и спецназ, высаженный на борт танкера с воздуха.

Подобные учения особенно актуальны в связи с тем, что наша страна активно оказывает помощь Сирии в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).

Авиация Северного флота также принимала участие в нанесении ударов по террористам. Поэтому не исключено, что они попытаются отомстить и провести атаку против объектов НГК в Кольском заливе, в непосредственной близи от баз Северного флота. Эти попытки должны быть встречены во всеоружии и пресечены.

Впрочем, безопасности морских нефтегазовых объектов уделяется внимание не только на Севере. В мае нынешнего года около 2 тысяч бойцов спецподразделений из нескольких регионов России, в том числе из Мурманска, приняли участие в учениях под кодовым названием «Брызги», прошедших в Крыму. Легенда учений предполагала освобождение от «террористов» захваченной буровой платформы в Чёрном море. Были задействованы и боевые пловцы, и спецназ, высаженный с вертолётов. Пособников террористов громили и на суше.

Эти учения также направлены на предотвращение далеко не гипотетических угроз. Они стали предупреждением для украинских националистов, устраивающих провокации против российских промышленных объектов, в том числе буровых платформ. Дошло до того, что 31 марта 2016 года с украинского военного судна был открыт огонь по платформе «Таврида».

Безусловно, систему защиты нефтегазовых объектов от террористических атак надо и далее совершенствовать. Нельзя допустить, чтобы терроризм, эта чума XXI века, помешал реализации крупнейших российских проектов по добыче и транспортировке углеводородного сырья.