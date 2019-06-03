Диагноз региональной медицине ставит следствие

Следственное управление СК по Мурманской области начало проверку после публикации в Интернете жалобы пациентки реанимации в больнице Североморска на угрозы и издевательства со стороны персонала. Как 31 мая сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, следователи опрашивают медперсонал больницы и устанавливают причастных к инциденту, также будет опрошена пациентка.

«Начата проверка данных о неправомерных действиях медперсонала, изложенных в публикации в интернете, следователи работают в больнице», – сказали в ведомстве.

На выложенном в соцсети видео пожилая женщина рассказывает, как нетрезвые медсестра и медбрат сорвали с нее простыню, угрожали привязать к кровати и довести до инсульта. Причиной она называет то, что ранее похвалила их коллегу, которая очень хорошо ухаживала за ней.

А на другой день, 1 июня, в следственном отделе по городу Мурманск регионального следственного управления СК России начата процессуальная проверка по выявленной в сети «Интернет» информации о смерти 12-летней девочки, доставленной в критическом состоянии из Печенгского района в одну из больниц города Мурманска.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в рамках доследственной проверки будут установлены качество оказания медицинской помощи и диагностики заболевания ребенка, а также своевременность его транспортировки в медицинское учреждение областного центра.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения необходимого комплекса проверочных мероприятий органами Следственного комитета будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь подростку.