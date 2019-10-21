Диана Корчилова - в Мурманске выбрали лучшего кадета региона

В минувшие выходные в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова впервые состоялся военно-патриотический конкурс «Я – кадет России». Мероприятие посвящено 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

За звание лучшего кадета Мурманской области боролись восемь участников из Мурманска, Гаджиева, Североморска и города Апатиты, в возрасте от 14 до 16 лет. Ребята рассказали о себе, увлечениях, достижениях и будущей профессии. Интеллектуальная игра и классический вальс также стали обязательными испытаниями в состязании.

По итогам конкурса третье место присуждено ученику Североморского кадетского корпуса Семёну Белоногову, второе место завоевала ученица средней общеобразовательной школы № 4 города Апатиты Анна Конькова. Победителем регионального конкурса «Я – кадет России» встала Диана Корчилова – ученица школы № 4 города Мурманска.

Организатор конкурса – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, поддержали идею – Центр молодёжных и добровольческих инициатив и ДОСААФ.

В состав жюри вошли: председатель регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области Арсений Филиппов, ветеран подводных сил Северного флота Александр Антонов, солист ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота Андрей Макаров, начальник отдела Регионального центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив Вадим Верещак, почётный работник культуры Мурманской области Юрий Можейко, депутат совета депутатов администрации города Мурманска Михаил Белошеев и ветеран пограничной службы, председатель жюри Александр Патрикеев.