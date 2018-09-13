Дилетантам в Арктике делать нечего

В период якобы глобального потепления и сообщений о сокращении ледового покрова Северного Ледовитого океана, во многих странах заговорили о свободном плавании по Северному морскому пути без ледокольного сопровождения, на обычных судах, с экипажами, которые ранее видели льды лишь в кино и на картинках. О том, насколько коварна и опасна Арктика, насколько она требует к себе уважительного отношения, таким людям могли бы рассказать многие арктические капитаны Мурманского морского пароходства и ФГУП «Атомфлот».

У них в памяти никогда не сотрутся события, связанные с Айонским массивом, Восточно-Сибирским и Чукотским морями, где в ледовый плен в 1983 и 1994 годах попали три десятка судов. Грузовой теплоход «Нина Сагайдак» был раздавлен льдами и затонул 9 октября 1983 года. Тогда аналогичной участи чудом избежали теплоходы «Каменск-Уральский», «Коля Мяготин» и танкер «Уренгой».

В эпопее, продолжавшейся с 1 октября по 4 декабря 1983 года получили повреждения 17 судов Дальневосточного морского пароходства, в том числе, 5 ледоколов («Капитан Хлебников», «Ленинград», «Владивосток», «Адмирал Макаров», «Ермак»), два ледокольно-транспорных судна «Амгуэма» и «Нижнеянск» (СА-15) класса УЛА, 12 судов типа «Пионер» и «Беломорсклес» категории Л1.

От трагедии все эти суда и экипажи спасли атомные ледоколы «Арктика», в тот период он носил имя «Леонид Брежнев», и «Сибирь».

Аналогичная ситуация в Айонском массиве сложилась в 1994 году. В этот раз, спасая суда, отличился экипаж атомного ледокола «Россия». Атомоходами «Леонид Брежнев» в 1983 году и «Россией» в 1994 году командовал Анатолий Ламехов.

За спасение судов в Айонском массиве в 1983 году Анатолий Ламехов был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а за спасательную операцию 1994 года был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 3 степени.

Среди более свежих примеров того, как льды Арктики могут вмешаться в процесс мореплавания, операция по освобождению из ледового плена в Охотском море в декабре 2010 года плавбазы «Содружество», транспортного рефрижератора «Берег Надежды», научно-исследовательского судна «Профессор Кизеветтер», траулера «Мыс Елизаветы» и судна «Антон Гурин». Их освобождением занимались ледоколы Дальневосточного морского пароходства «Адмирал Макаров» и «Красин». Операция была завершена 31 января 2011 года и обошлась Дальневосточному морскому пароходству в 7 миллионов долларов.

4 сентября 2013 года в проливе Матисена к северу от Таймыра танкер «Нордвик» Хатангского морского порта водоизмещением 6403 тонны налетел на льдину и получил пробоину. От трагических последствий экипаж французского катамарана «Babouchka», затертый во льдах, спас ледокол Дальневосточного морского пароходства «Адмирал Макаров».

В Арктике в ХХ веке затонуло немало военных и гражданских судов. И не только в результате боевых действий, ошибок судоводителей, штормовых условий, выбрасывавших корабли на скалы. Немало их погибло раздавленных льдами. Среди них не только всем известный «Челюскин», ушедший на дно в 1934 году. Ещё почти два десятка судов были уничтожены ледовой стихией в советские годы. Среди них шхуна «Элизиф» американского торговца Свенсона, шхуна «Крестьянка», пароходы «Рабочий», «Моссовет», «Можа», лесовоз «Витимлес», сухогруз «Нина Сагайдак».

Эти примеры говорят о том, что безопасность мореплавания в Арктике зависит от множества факторов: от наличия мощного ледокольного флота, транспортных судов усиленного ледового класса, современного навигационного, гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, от выучки экипажей, наличия у них опыта арктического мореплавания. По оценке специалистов более 20% аварий на судах происходят при плавании в ледовых условиях. С учётом того, что во льдах, по сравнению с морями без ледового покрова ходит несоизмеримо меньше судов, 20% очень приличная величина.

Автору этих слов воочию довелось убедиться в сложности преодоления ледовых полей в мае 1999 года во время плавания на Диксон в районе Карских ворот, где атомные ледоколы «Арктика» и «Россия» за сутки смогли пробиться лишь на 5 миль.

Понятно, что транзитный потенциал Северного морского пути будет использоваться с каждым годом всё более активно. Значительный объём перевозок уже дал завод «Ямал СПГ» и порт Сабетта, вывоз нефти с Приразломного месторождения, из Новопорта, с Варандея, перспективы освоения месторождений нефти и газа в Карском море.

При всём оптимизме, связанном с ростом морских перевозок по Северному морскому пути, нельзя забывать ту опасность, которая подстерегает суда и их экипажи при плавании во льдах. И здесь особую роль играет ледовый класс судна, профессионализм экипажей и наличие у России самого мощного в мире ледокольного флота.

Юрий БАНЬКО (ЗАТО г.Североморск).