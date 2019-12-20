Динамика цен на нефть незначительно влияет на курсы валют

Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно сегодня утром, оставаясь при этом в районе максимальных отметок с сентября, в свете ослабления опасений за перспективы торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

Трейдеры обратили внимание на заявление главы министерства финансов США Стивена Мнучина, согласно которому первая фаза торгового соглашения между США и КНР может быть подписана в начале января. Данное заявление было сделано после того, как на прошлой неделе США и Китай сообщили о достижении соглашения по первой части торговой сделки. Как сообщили в Вашингтоне, Пекин обязался увеличить закупки американской продукции и услуг, стороны отказались от введения на этом этапе дополнительных пошлин, при этом остались в силе введенные ранее тарифы.

«Мир, в котором меньше неопределенности после достигнутого на прошлой неделе торгового соглашения между США и Китаем, стал настоящим драйвером оптимизма на рынке в том, что касается перспектив на 2020 год», - отмечают аналитики банка «ANZ», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,4157 рубля. По отношению к последней сделке 19 декабря доллар подрос на копейку. Однако курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 11,26 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 3,46 копейки и составил 69,3779 рубля. К официальному курсу евро снизился на 21 копейку.