Динамика мировых цен на нефть поддерживает рубль

Динамика мировых цен на нефть остается позитивной второй день подряд на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о начале очередных торговых переговоров с Китаем, хотя цены значительно замедлили рост после ралли 18 июня, свидетельствуют данные торгов.

Рост цен на нефть начался ещё во вторник вечером и превышал 3,5% после того, как президент США Дональд Трамп написал в «Twitter», что проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе на саммите G20. Кроме того, он заявил журналистам, что команда переговорщиков по торговле Китая и США начнёт работу в среду. Американский президент добавил, что позитивно оценивает перспективы переговоров.

Заявления Трампа улучшили настроения на мировых рынках — у трейдеров снова появились надежды на прогресс в торговых переговорах США И КНР, что станет позитивным фактором для роста мировой экономики в целом и спроса на нефть в частности.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на данные американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 812 тысяч баррелей после роста на 4,85 миллиона баррелей неделей ранее. Данные по запасам от Министерства энергетики страны будут опубликованы позднее. Аналитики ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,077 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,0325 рубля. По отношению к последней сделке 18 июня доллар повысился на 1,25 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 30,27 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии практически не изменился и составил 71,697 рубля против 71,70 рубля на закрытие вчерашних торгов. К официальному курсу евро упал на 53,21 копейки.