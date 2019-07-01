Директор детско-юношеского спортивного учреждения Мончегорска подозревается в совершении хищения бюджетных денежных средств

Следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Мончегорска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом в образовательном учреждении, в период февраля 2014 года по декабрь 2015-го незаконно вносил ложные сведения в табели учёта рабочего времени об отработанных часах находящимся с ним в дружеских отношениях тренером-преподавателем. Фактически мужчина трудовую деятельность в учреждении не осуществлял, находился за пределами Мурманской области. При этом на его имя ежемесячно незаконно начислялась и выплачивалась заработная плата, всего в размере более 46 тысяч рублей. Указанная сумма признана ущербом, причинённым администрации города Мончегорска действиями директора детско-юношеского спортивного учреждения.

Указанные преступления удалось выявить благодаря тесному взаимодействию с оперативными подразделениями УЭБиПК УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается.