Директор филиала «Колэнерго» Сергей Викулин выступил на V Днях инноваций Мурманской области

Директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») Сергей Викулин рассказал участникам V Дней инноваций Мурманской области о реализуемой в крупнейшей электросетевой компании СЗФО программе инновационного развития, основной целью которой является переход к электрической сети с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности.

Среди основных направлений инновационного развития в энергокомпании выделяют переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления, развитие комплексных бизнес-процессов, кадрового потенциала, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), применение инновационных технологий и продукции.

В качестве одного из примеров применения инновационной продукции Сергей Викулин назвал использование проводов с высокими технологическими характеристиками. В частности, применение такого провода планируется в рамках реализации инвестиционных проектов в Белокаменке для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» и строительства воздушных линий и заходов воздушных линий на ПС 330 кВ «Мурманская». Это позволит увеличить пропускную способность ЛЭП в 1,5-2 раза, сократить затраты на реконструкцию линий электропередачи, повысить их общую надёжность.

В целом, реализация программы инновационного развития позволит энергетикам снизить вероятность системных аварий, капитальные и эксплуатационные затраты и потери электроэнергии.