Директор Колэнерго Сергей Викулин вручил дипломы выпускникам МГТУ энергетических специальностей

В этом году защита выпускных квалификационных работ для студентов направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» факультета Арктических технологий Мурманского государственного технического университета впервые прошла на базе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

Знания двадцати девяти выпускников-бакалавров оценивала Государственная экзаменационная комиссия, состоящая в основном из технических руководителей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». Возглавил комиссию директор Колэнерго Сергей Викулин.

Руководителями дипломных проектов являлись ведущие технические сотрудники Колэнерго, представители других энергокомпаний региона.

Тематика дипломных проектов актуальна, охватывает широкий спектр проблем. В проектах были рассмотрены вопросы реконструкции и модернизации схем электроснабжения, повышения надежности эксплуатации электрооборудования станций и подстанций, эффективности работы действующих систем электроснабжения. Большинство проектов представляют практический интерес, к ним даны рекомендации по продолжению исследований.

Половина студентов - выпускников этого года планируют продолжить обучение уже по магистерской программе подготовки.

На состоявшейся церемонии торжественного вручения дипломов, которая прошла в стенах МГТУ, Сергей Викулин пожелал молодым специалистам: «Продолжайте учиться, неустанно повышайте уровень своих профессиональных знаний, ведь жизнь ежедневно ставит непростые задачи, бросает новые вызовы». Он также поблагодарил руководство и преподавательский состав университета, отметив: «Нас объединяет понимание того, сколь важны квалифицированные специалисты для такой технологически сложной отрасли как энергетика. Мы вместе, потому что только совместно, объединив науку и производство, можно решить трудоёмкую задачу качественного обучения будущих энергетиков».