Директор Колэнерго встретился со специалистами - выпускниками последних лет кафедры Энергетики и транспорта МГТУ

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» прошла встреча руководства энергопредприятия с молодыми специалистами, пришедшими на производство в течение последних нескольких лет. В подавляющем большинстве – это выпускники кафедры Энергетики и транспорта Мурманского государственного технического университета.

«В последние годы к нам пришло немало молодых специалистов, окончивших МГТУ. Это люди деятельные, инициативные, с хорошими карьерными перспективами, - сказал директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин, - некоторые из них уже сейчас, преодолев ряд ступеней, поднялись до должностей начальников отделов и служб. Одной из основных задач сегодня мы видим поддержание комфортных условий для их работы, помощь в дальнейшем профессиональном росте. Молодёжь – это и надежда энергетики, и основа её будущих достижений».

По словам бывших студентов кафедры Энергетики и транспорта МГТУ, а ныне - молодых специалистов-энергетиков положительным фактором в период их учёбы, подготовки к работе в энергетике явилось то, что среди преподавателей было немало представителей Колэнерго. Это помогло ещё на ранней стадии знакомства с профессией гармонично соединить теорию с практикой, получить из первых уст знания о практической работе, которая им предстоит.

«Мы всегда открыты для диалога, готовы услышать ваши просьбы и пожелания, идти вам навстречу», - подчеркнул Сергей Викулин, обращаясь к молодым специалистам-энергетикам.