Директор Многофункционального центра Алакуртти совершила хищение денежных средств в размере более 77 тысяч рублей

Прокуратурой города Кандалакша проведена проверка, в ходе которой установлено, что бывшим директором муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр Алакуртти» в сентябре и октябре 2016 года совершено хищение денежных средств в размере более 77 тысяч рублей, путем незаконного начисления себе заработной платы за сверхурочное время.

Материалы прокурорской проверки направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области, с учётом рассмотрения материалов проверки прокуратуры, возбуждено уголовное дело отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр Алакуртти». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.