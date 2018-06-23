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Мурманская область. Арктика23.06.18 08:20

Директор Мончегорского политехнического колледжа обогащался за счёт мёртвых душ

Следственным отделом по городу Мончегорску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской предъявлено обвинение гражданину, 1976 года рождения, в совершении им преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь директором Мончегорского политехнического колледжа (ГАПОУ МО «МонПК»), принял на должность заведующего канцелярией отдела кадров своего друга, который с августа 2013 года по апрель 2014 года фактически не работал. При этом злоумышленник, утвердив в указанный период времени 8 табелей рабочего времени, похитил путем растраты в пользу своего друга бюджетные и внебюджетные денежные средства в размере более 270 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемый, используя своё служебное положение вопреки интересам службы, из корыстной или иной личной заинтересованности, направленной на личное обогащение, завысил в отчёте об исполнении государственного задания за 2014 год численность обучающихся на 89 лиц. На основании полученных отчётных сведений Министерство образования и науки Мурманской области перефинансировало колледж в 2014 году, выделив на 7 миллионов 211 тысяч 726 рублей 85 копеек больше, чем должно было быть выделено, с учётом затрат, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций.

Обвиняемому избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии – выполняются требования статьи 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела).

 

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