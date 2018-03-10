Директор муниципального бюджетного учреждения незаконно начислили себе более 280 тысяч рублей за «переработку и работу в выходные дни»

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Кандалакшский» был выявлен факт присвоения бюджетных денежных средств, совершенного с использованием служебного положения.

Сотрудниками полиции установлено, что директор муниципального бюджетного учреждения, использовала свои должностные полномочия в корыстных целях, направленных на систематическое хищение денежных средств. Подозреваемая лично издала и подписала заведомо недостоверные приказы о своей переработке и работе в выходные дни. На основании них северянка получала денежные средства, перечисляемые в качестве заработной платы. В результате мошеннических действий бюджету муниципального образования причинён ущерб на сумму свыше 280 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении ранее не судимой 31-летней возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.