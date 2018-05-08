Директор МУП «Оленегорские тепловые сети» оштрафован за сброс сточных вод в озеро

Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства при использовании и охране водных объектов, атмосферного воздуха в деятельности природопользователей, расположенных на поднадзорной территории.

Установлено, что МУП «Оленегорские тепловые сети» осуществляет забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностного водного объекта - озера Пермусозеро в отсутствие правоустанавливающих документов (договора водопользования) на пользование указанным водным объектом с целью забора (изъятия) водных ресурсов, а также допустило сброс в водный объект сточных вод с количеством загрязняющих веществ, превышающих установленный норматив допустимого воздействия на водные объекты.

Прокурором города Оленегорска в отношении директора МУП «Оленегорские тепловые сети» возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренные ст.7.6 и ст.8.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых директор МУП «Оленегорские тепловые сети» привлечен к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 11 000 рублей и 6 000 рублей соответственно.

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений в адрес директора предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений природоохранного законодательства.