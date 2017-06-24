Директор мурманского туристического агентства присвоила денежные средства туроператора

В полицию Мурманска в сентябре 2016 года поступило заявление от одного из российских туроператоров. Руководители туристического агентства сообщили, что в июне 2014 года агентством были оказаны услуги двум спортивным школам областного центра по перелету школьников-спортсменов на побережье моря. Однако за оказанные услуги агентство не получило положенные денежные средства. Недостача была обнаружена при проведении очередной финансовой проверки.

По факту обращения сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску была проведена проверка. Полицейские установили, что туроператор заключил в Мурманске субагентский договор с одним из местных турагенств. Согласно документу, местное турагенство имело полномочия по оформлению проездных документов и бронированию отелей. Клиенты агентства, заключая с ним договоры об оказании услуг, передавали денежные средства, которые впоследствии должны были быть перечислены туроператору.

Директор туристической фирмы Мурманска, оформив от имени туроператора в июне 2014 года билеты на перелёт около 40 юных спортсменов областного центра, получила денежные средства в размере более 305 тысяч рублей. Услуга была оказана туроператором в полном объеме, однако полученные за нее денежные средства мурманское туристическое агентство туроператору не перечислило.

По материалам проверки оперативников следователем ОП № 1 УМВД России по г.Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Следователем установлено, что денежные средства туроператора присвоила директор мурманского туристического агентства - жительница Ревды 1978 года рождения, ранее судимая за присвоение и мошенничество. Подозреваемая призналась в деянии и пояснила, что денежные средства потратила по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, северянке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.