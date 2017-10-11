Директор образовательного учреждения Кольского района обвиняется в присвоении и служебном подлоге

Следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Мурманска, которая обвиняется в присвоении, т.е. хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием своего служебного положения (служебный подлог).

Являясь директором одного из образовательных учреждений Кольского района, женщина совершила хищение денежных средств путем ежемесячного составления первичных учетных документов: табелей учета с заведомо ложными сведениями о якобы отработанном бывшим работником рабочем времени, а также изготовления на его имя приказов о приеме на работу, дополнений к трудовому договору и должностных инструкций.

В результате преступных действий обвиняемой бюджету Кольского района был причинен материальный ущерб на общую сумму 30656 рублей, который был полностью погашен в ходе предварительного расследования.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кольский районный суд.