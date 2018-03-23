Директор охранного предприятия предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы на сумму свыше 1,4 млн рублей

Прокурором Октябрьского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора предприятия в сфере частной охранной деятельности, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

По версии следствия, руководитель предприятия в период с марта по август 2017 года, имея реальную возможность выплачивать заработную плату, умышленно уклонился от выполнения данного обязательства, перечисляя денежные средства на решение текущих финансовых вопросов, не связанных с оплатой труда. В результате перед 21 работником общества образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.