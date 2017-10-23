Директор океанариума получил штраф за нарушение законодательства, регулирующего охрану и использование животного мира

Прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска в июле 2017 года проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего охрану и использование животного мира, в ООО «Арктиксервис – Мурманский океанариум».

В ходе проверки установлено, что, вопреки положениям действующего законодательства, 4 особи серого тюленя, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, содержались в океанариуме без вживления специальных микрочипов. В связи с выявленными нарушениями закона в отношении директора общества прокурором округа возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.35 КоАП РФ.

Постановлением суда от 12 октября 2017 года директор ООО «Арктиксервис – Мурманский океанариум» привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей.