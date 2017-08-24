Директор ООО «Ядвига» задолжал работникам более 200 тысяч рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Ядвига» по факту полной невыплаты заработной платы работникам в городе Заполярный (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, за период с ноября по декабрь 2016 года работникам общества не выплачивалась установленная законом заработная плата. Общий размер задолженности составляет более 200 тысяч рублей. Таким образом, противоправными действиями были существенно нарушены охраняемые государством законные права и интересы потерпевших на получение вознаграждения за труд.

Следователи регионального управления СКР проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также возмещения причинённого потерпевшим ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.