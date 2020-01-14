Директор «Пятёрочки» обогащалась за счёт магазина

Заместителем прокурора Мурманской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Оленегорска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения).

В ходе расследования было установлено, что женщина, 1986 года рождения, являясь директором магазина «Пятёрочка», используя своё служебное положение в период времени с декабря 2018 по март 2019 путем совершения фиктивных операций по отмене электронных платежей за приобретенные покупателями товары в магазине, перечислила на свои личные счета денежные средства в сумме не менее 104 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Оленегорский городской суд Мурманской области для рассмотрения по существу.

За совершенные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.