Директор строительной организации обвиняется в представлении в налоговую инспекцию заведомо подложных документов

Следователем следственной части СУ УМВД России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. Обвинение предъявлено 33-летнему генеральному директору строительной компании.

По версии следствия, в 2016 году компания обвиняемого осуществляла ремонтные работы одной из автомобильных дорог в Мурманской области. Решив получить денежные средства в виде незаконного налогового вычета, директор строительной организации заключил фиктивный договор подряда с одной из компаний Мурманска по устройству электроосвещения автомобильной дороги.

На самом деле подрядная организация данные работы не выполняла, однако обвиняемый представил в налоговую инспекцию заведомо подложные документы о выполнении подрядной организацией работ на общую сумму более 12 миллионов рублей, в том числе НДС в размере более 1 миллиона 800 тысяч рублей, который он должен был получить в качестве налогового вычета. При проверке документов представители налоговой службы обнаружили поддельные документы и отказали предпринимателю в выплате возмещения по НДС. Материалы по данному факту были переданы в полицию для принятия процессуального решения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.